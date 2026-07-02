Gracias a su exjugador, el Real Madrid vive un repunte financiero

El Real Madrid recibirá un respiro financiero gracias a su exjugador uruguayo Álvaro Rodríguez, quien juega en el Elche.

Según «AS», el Elche está a punto de venderlo al Bournemouth por 25 millones más 5 en variables.

El Real Madrid posee el 50 % de los derechos del jugador, así que ingresará 12,5 millones.

No obstante, el club blanco perderá cualquier derecho futuro sobre el jugador, pues el contrato no incluye cláusula de recompra ni de preferencia.

El delantero, de 24 años, se formó en la cantera del Real Madrid, jugó cedido en el Getafe y la temporada pasada fichó por el Elche con Eder Sarabia.

Álvaro fue clave para la permanencia del Elche: jugó 34 partidos, marcó 7 goles y dio 5 asistencias.