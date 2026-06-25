Gracias a México, la peor caída de Europa en 96 años

México venció 3-0 a la República Checa en la tercera jornada del Mundial 2026. Así, los anfitriones completaron la fase de grupos con tres triunfos, mientras los visitantes quedaron eliminados.

Es la primera vez que México gana sus tres partidos de grupo en un Mundial y el primer anfitrión que lo consigue desde Alemania 2006.

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Además, el 3-0 sobre la República Checa es una de las mayores goleadas que una selección europea ha sufrido ante una de la CONCACAF en la historia del Mundial, igualando el 3-0 de Bélgica ante Estados Unidos en 1930.

Antes, México había vencido a Sudáfrica 2-0 en el partido inaugural y a Corea del Sur 1-0 en la segunda jornada.

Sudáfrica terminó segunda con 4 puntos, Corea del Sur tercera con 3 y la República Checa última con 1.



