Gordon revela: «Farioli me lo dejó en casa. Voy a venderlo»

Gordon Heuckeroth habló en su programa de Radio 10 sobre el título del FC Porto. El cantante conoce al entrenador Francesco Farioli de su etapa en Ámsterdam.
Farioli entrenó al Ajax la temporada pasada y alquilaba una casa en Amsterdam propiedad de Gordon, quien lamenta su partida.
«Farioli se ha proclamado campeón con el Oporto este fin de semana. Entonces pienso: ojalá no hubieran echado a ese hombre, porque entonces habría comprado mi casa», bromea.
«Esta semana abrí un cajón y encontré todas las alineaciones del Ajax; las venderé, tienen valor», añade.
«Es un hombre tan guapo. Si lo hubiera sabido, le habría hecho pagar la mitad del alquiler y me habría acostado con él», concluye Gordon con una sonrisa.