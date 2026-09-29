Gordon: estaba deseando jugar con Arnold, y la estrella del Real Madrid responde

El inglés Anthony Gordon, extremo del Barcelona, elogió la actuación de su compañero Trent Alexander-Arnold, lateral del Real Madrid, en el partido de Inglaterra contra la República Checa, disputado el martes por la noche, que terminó con victoria de los Tres Leones (2-0), en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Gordon declaró tras el enfrentamiento ante la República Checa al canal ITV: "Creo que el partido fue bueno y lo controlamos claramente. Podríamos haber marcado más goles al final, quizás tuvimos la calidad suficiente en el último tercio ofensivo. Hay algunas cosas en las que debemos trabajar, necesitamos controlar el desarrollo del juego, presionar con fuerza y cerrar los partidos de forma definitiva".

Gordon marcó el primer gol de Inglaterra con una asistencia decisiva de Arnold, ya que remató un centro destacado de la estrella del Real Madrid y colocó un preciso cabezazo en dirección contraria al portero checo, dándole la ventaja a la selección de su país.

Sobre el gol y la asistencia de Arnold, la estrella del Barcelona explicó, según recogió la cadena "BBC": "Hago esa desmarcada una y otra vez, y pocos jugadores tienen esa capacidad, técnica y valentía suficiente para arriesgarse a fallar al intentar ese pase. Por eso es un jugador excelente, y por eso estaba deseando jugar con él".

Y continuó: "Ha vivido su propio recorrido con Inglaterra. Le habría gustado jugar más de lo que jugó, pero ha sido una persona magnífica durante esta concentración, disfruté mucho de estar con él".

Por su parte, Arnold dijo en su intervención con el canal ITV: "Creo que estuvo bien, jugaron con diez jugadores, lo que aumentó la presión sobre nosotros para ganar el partido, pero en realidad eso lo hizo más difícil, ya que se volvieron más compactos y defensivos. Es muy complicado penetrar su defensa. Pero lo conseguimos pronto en la segunda parte, y eso era lo que necesitábamos".

Y añadió, según la cadena "BBC", sobre su asistencia decisiva: "Hablé con él (Anthony Gordon) en la primera parte y le dije que, si iba a entrar en esos espacios, se asegurara de llegar al segundo palo; no esperaba que el balón llegara tan rápido, pero llegó y funcionó".

Y sobre jugar con Gordon comentó: "Es un gran honor, y es fantástico jugar con él. Intenté hacerme con el balón y buscar la mejor forma de jugar, intentar avanzar y crear ocasiones. Y logré dar la asistencia".

Y respecto a su regreso a la selección de Inglaterra concluyó sus declaraciones: "Es un enorme honor, representar a mi país es un gran honor. Siempre deseé jugar para Inglaterra, y eso es en lo que creía, y se trataba de demostrarlo a nivel de club. El entrenador me dio una oportunidad, y espero que esté satisfecho con mi rendimiento".



