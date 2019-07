Gómez confirma su salida de Bolívar

El mediocampista chileno se despidió de la hinchada y agradeció el tiempo que estuvo en filas del club boliviano que busca reforzarse.

El mediocampista chileno Carlos Gómez confirmó su salida de Bolívar y mediante sus redes sociales se despidió del club y de la hinchada por los seis meses que estuvo en la institución boliviana.

“Ya se cierra una linda etapa en mi vida con muchos buenos momentos, en tan poco tiempo, agradezco a personas como Chema que fue un 7 conmigo desde el dia que llegue a a integrarme al plantel, a mis compañeros que estuvieron siempre conmigo”, escribió Gómez en su cuenta de Facebook.

Gómez llegó a Bolívar a inicios de año y no tuvo la regularidad necesaria para ser titular en el equipo que logró el título del fútbol boliviano en mayo pasado.

“Pero dejo en claro que mis intenciones eran quedarme por mucho tiempo, ya que estaba cómodo con mi familia en la ciudad, pero no tuve otra opción, era quedarme y no jugar. Me voy contento ya que lo poco que estuve me entregué al 1000% aunque me falto mucho por demostrar, pero el campeonato ganado no me lo quitara nadie”, añadió el jugador.

Ahora la interrogante en Bolívar es saber si Leonel Justiniano seguirá en el equipo o se irá a otro club.

La Academia debutará en el torneo Clausura el domingo contra Oriente Petrolero, en La Paz.