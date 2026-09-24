El inglés Eddie Nketiah se ha convertido en titular habitual del Crystal Palace esta temporada, tras haber sufrido una auténtica pesadilla de lesiones.

Según el diario Evening Standard, Ghana intenta seducir a Eddie Nketiah para estudiar la posibilidad de un cambio de nacionalidad deportiva, pasando de representar a Inglaterra a jugar con la selección de las Estrellas Negras.

Ghana muestra un gran interés por Eddie Nketiah, exdelantero del Arsenal, y ha presentado una nueva oferta en un intento de convencerlo para que represente a la selección ghanesa.

El jugador, de 27 años, está estudiando sus opciones y aún no ha tomado una decisión definitiva.

Nketiah, hijo de padres ghaneses, nació en la zona de Lewisham, al sur de Londres, y representó a la selección de Inglaterra en las categorías inferiores, además de ser el máximo goleador de la historia de la selección sub-21 de Inglaterra.

Eddie Nketiah logró su primera y única participación internacional hasta la fecha con la selección absoluta inglesa, bajo la dirección del entrenador Gareth Southgate, en octubre de 2023, cuando entró como sustituto de Ollie Watkins en el minuto 73 de un amistoso que terminó con victoria de Inglaterra sobre Australia por un gol a cero, en el estadio de Wembley.

El reglamento de la Federación Internacional de Fútbol establece que un jugador no tiene derecho a cambiar la selección que representa si ha disputado más de 3 partidos oficiales con la selección absoluta de un mismo país antes de cumplir los 21 años.

Esto significa que Nketiah sigue siendo elegible para representar a Ghana, que desea añadir a su selección más calidad y una experiencia contrastada en la Premier League. Sus filas ya cuentan con el extremo del Manchester City Antoine Semenyo y el centrocampista del Coventry Kaleb Yerinke.

Tras un año difícil a causa de las lesiones, Nketiah ha comenzado bien la temporada bajo la dirección del nuevo entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, y ha sido titular en 3 partidos a lo largo de 5 jornadas.

De hecho, ha sido titular en los tres partidos de su equipo en la Premier League disputados hasta ahora esta temporada.

Al mismo tiempo, el Crystal Palace ha gestionado bien el difícil arranque de temporada y ha asegurado su clasificación para la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa, tras su cómoda victoria ante su invitado, el Middlesbrough, por tres goles a cero.