Golpe demoledor: una estrella del Inter se pierde el duelo ante el Real Madrid

El Inter recibió un duro golpe antes de su esperado partido ante el Real Madrid en el estreno de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, mañana, tras confirmarse la baja de su estrella para el enfrentamiento previsto en el estadio Santiago Bernabéu.

Según la cadena "Sky Sport Italia", la lesión del lateral izquierdo Federico Dimarco no genera preocupación, después de que el jugador participara en parte de los entrenamientos colectivos y de que su estado de salud sea bueno. Sin embargo, el cuerpo técnico y el médico decidieron que no viajara a Madrid y darle el tiempo suficiente para recuperarse por completo, con el fin de evitar cualquier riesgo.

De todos modos, era difícil que Dimarco comenzara el partido ante el Real Madrid desde el primer minuto, por lo que el Inter prefirió mantenerlo en Appiano para que recupere su forma de la mejor manera posible, con el objetivo de que sea candidato a regresar con el equipo a partir del próximo partido de la Serie A.

Una ausencia notable ante el Real Madrid

La ausencia de Dimarco representa una gran pérdida para el entrenador Cristian Chivu, dado el papel central que el jugador pasó a desempeñar con el Inter, especialmente tras la excepcional temporada que ofreció a nivel doméstico.

Dimarco se coronó con el premio al mejor jugador de la Serie A de la temporada 2025-2026, después de ofrecer un gran nivel que contribuyó de forma decisiva a llevar al Inter a proclamarse campeón del Calcio.

El lateral italiano no se limitó a sus funciones defensivas, sino que fue una de las armas ofensivas más destacadas del Inter, tras marcar 7 goles y dar 18 asistencias de gol durante la temporada.

Un registro histórico para Dimarco

Dimarco logró un récord histórico al convertirse en el jugador con más asistencias de gol en una sola temporada en la historia de la Serie A, con 18 asistencias de gol, confirmando así su condición de uno de los elementos más importantes del Inter y de los jugadores más influyentes en el sistema del equipo.

Su ausencia en el enfrentamiento ante el Real Madrid llega en un momento difícil para el Inter, que inicia su andadura europea ante uno de los principales candidatos a competir por el título, dirigido por su exentrenador José Mourinho.

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