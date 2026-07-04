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Mika GodtsImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

Godts ha sido retirado de la alineación del Ajax en el último momento

Panathinaikos vs Ajax
Panathinaikos
Ajax
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M. Godts

El Ajax debutará este sábado en amistosos ante el Panathinaikos sin Mika Godts. El extremo belga, ausente por motivos personales, cede su lugar en el once a Pharell Nash. El partido empezará a las 17:00 en Ermelo.

Poco antes del inicio, el Ajax confirmó su ausencia: «Por circunstancias personales, Mika Godts no participará en el partido contra el Panathinaikos. Pharell Nash le sustituirá en el once inicial».

El debutante Míchel tampoco contará con Caio Henrique, Kasper Dolberg y Oliver Edvardsen,quienes no se han entrenado lo suficiente esta semana.

Destaca la baja de Dolberg: según Mike Verweij, el delantero danés está lesionado, lo que, tras la salida de Wout Weghorst al FC Twente, deja al Ajax sin delanteros. Don-Angelo Konadu ocupará su lugar este sábado.

Aunque Henrique no está en el once, el fichaje brasileño sí asistió al partido y fue aclamado por los aficionados que buscaban su autógrafo.

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Alineación del Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Gloukh, Steur; Berghuis, Konadu, Nash.

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