Gianni Infantino convoca una reunión de crisis de la FIFA

Gianni Infantino ha convocado a altos cargos de la FIFA a una reunión de crisis en Marruecos. El presidente de la FIFA, duramente cuestionado, intenta, según The Times, restablecer la calma dentro del organismo rector del fútbol mundial durante el encuentro en Rabat. La oposición a su gestión sigue aumentando no solo fuera, sino también dentro de la FIFA.

La crisis gira en gran parte en torno al ya retirado plan de Infantino para crear una nueva empresa comercial con FIFA Forward Enterprise. En ella se habrían integrado, entre otros, los derechos comerciales del Mundial y del Mundial de Clubes, tras lo cual una parte podría haberse vendido a inversores privados. La propuesta encontró una enorme resistencia e incluso provocó amenazas de boicot. También dentro de la FIFA el respaldo resultó ser limitado, escribe The Times.

A ello se suma ahora una grave acusación desde Jordania. El príncipe Ali bin al-Hussein, presidente de la federación jordana de fútbol y antiguo candidato a la presidencia de la FIFA, acusa a la cúpula de la FIFA de "chantaje". Según él, durante el Mundial se sugirió que apoyar la reelección de Infantino podría ayudar a resolver varios problemas que la federación jordana había planteado ante la FIFA.

"Durante meses, la FIFA se negó a ayudarnos en este y otros asuntos", afirma Ali. Durante el Mundial, después, le habrían dicho verbalmente que expresar apoyo a Infantino "ayudaría muchísimo" a atender las demandas de la federación jordana. "No le apoyamos anteriormente y desde luego no lo haremos ahora. Toda esta situación equivale a chantaje y nos negamos a ceder ante ello".

Jordania había pedido ayuda a la FIFA, entre otras cosas, por problemas con los visados estadounidenses para los aficionados, cuestiones fiscales relacionadas con la participación en el Mundial y premios económicos de la FIFA Arab Cup de 2025 que todavía no se habían abonado. Las acusaciones desde Jordania aumentan la presión sobre Infantino en un momento en el que su posición ya está cuestionada por el fracaso de su plan de inversión.

Arsène Wenger también se ha desmarcado ya con claridad de lo sucedido. El exentrenador del Arsenal es un importante dirigente de la FIFA como Chief of Global Football Development, pero asegura que no sabía nada del controvertido plan. "No estuve involucrado en este plan estratégico y oí hablar de él por primera vez a través de informaciones en los medios". Wenger califica la retirada de los planes de "absolutamente necesaria". También el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, se ha mostrado crítico internamente sobre los acontecimientos recientes.