Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, no ocultó su satisfacción por el fracaso del Arsenal a la hora de incorporar a uno de sus principales objetivos en el mercado de fichajes de verano que acaba de concluir.

El Arsenal, que la pasada temporada conquistó el título de Liga por primera vez desde 2004, reforzó sus filas durante el verano con los fichajes de Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis.

Sin embargo, las cosas no marcharon del todo bien para el Arsenal en el mercado de fichajes, ya que no logró incorporar a varios de sus principales objetivos en su búsqueda de una destacada incorporación ofensiva.

El Arsenal exploró una operación de gran envergadura por Vinicius Junior, quien rechazó su interés para firmar en su lugar un nuevo contrato con el Real Madrid, mientras que Morgan Rogers optó por fichar por el Chelsea en lugar de por el campeón de la Premier League.

El Arsenal también estaba deseoso de fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, quien manifestó públicamente su deseo de dejar el Atleti este verano.

E incluso cuando el Atlético de Madrid dejó claro que no aceptaría venderlo al Barcelona, Álvarez no pareció entusiasmado con la idea de fichar por el Arsenal, un desenlace que alegró al excapitán del Liverpool, Gerrard.

Hablando en el canal TNT Sports sobre este asunto, afirmó: "Entiendo su punto de vista, pero el Atlético de Madrid no quiere reforzar a un rival ni ser un club subordinado a equipos con los que puede competir tanto a nivel nacional como en la Liga de Campeones, así que también puedes entenderlo desde el punto de vista del club".

Y añadió, según recogió el periódico inglés "Metro": "Simplemente me alegro de que no se fuera al Arsenal, lo dejaré ahí".

Álvarez no logró marcar ningún gol en el estadio de Anfield, donde su equipo, el Atlético de Madrid, cayó por 2-1 ante el Liverpool, pero Gerrard sigue confiando en que el argentino es capaz de recuperar rápidamente a la afición del Atlético de Madrid.

Gerrard añadió: "Creo que cuenta con la confianza y el respaldo del entrenador, y está claro que marcar un gol y ofrecer un buen rendimiento puede cambiar muchas cosas".

Y prosiguió: "Pero seguirá teniendo en mente que la oportunidad de cumplir su sueño se esfumó, quizás para siempre".

Y concluyó sus declaraciones: "Pero es un jugador de altísimo nivel, muy emocionante, muy inteligente, y no es de extrañar que lo pretendan en todo el mundo. Es goleador y creativo; me encanta verlo jugar".

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