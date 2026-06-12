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Quarter-final England v Portugal - World Cup 2006Getty Images Sport
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Traducido por

Gerard sorprende a Cristiano Ronaldo con una confesión histórica

Inglaterra vs Portugal
Inglaterra
Portugal
World Cup
1ª División
C. Ronaldo
S. Gerrard
Al Nasr FC
Inglaterra
Portugal
Arabia Saudí

La leyenda de Inglaterra menciona al gran mago de Portugal.

El inglés Steven Gerrard, leyenda de Liverpool y de Inglaterra, recuerda que el mejor jugador al que se midió en un Mundial fue en el partido contra Portugal en 2006.

La selección inglesa cayó ante la “Brasil de Europa” en los penaltis (1-3) tras un 0-0 en 120 minutos, en un duelo donde brilló Cristiano Ronaldo y fue expulsado Wayne Rooney.

Lee también: «Un momento excepcional», primer comentario de Kenyonis tras su histórico gol.

En una entrevista con «Talk Sport», Gerard explicó: «Elijo a Cristiano Ronaldo por el partido de cuartos de final del Mundial 2006».

Y añadió: «Owen Hargreaves y yo tuvimos un gran reto para neutralizarlo; durante el partido y la prórroga mostró un nivel excepcional».

«He compartido vestuario con grandes jugadores en el Liverpool y en Inglaterra, y he enfrentado a muchos, pero solo unos pocos jugaban en otra dimensión, y Ronaldo sin duda está entre ellos».

“Su velocidad, sus movimientos, las zonas que ocupaba y su empeño constante por marcar lo hacían excepcional”.

Concluyó: «Nos superó a Owen Hargreaves y a mí ese día; es, sin duda, un jugador increíble».

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