Georgina apoya a Cristiano con un mensaje de una sola palabra

Georgina Rodríguez apoyó a su esposo Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, tras su crisis con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, y su salida de la concentración del equipo para viajar a España.

Cristiano abandonó la concentración de Portugal minutos después de la rueda de prensa del entrenador Jorge Jesus, quien afirmó que no cambiaría sus decisiones técnicas por un solo jugador y que Ronaldo no sería titular ante Dinamarca.

Por su parte, Georgina intervino en apoyo de Cristiano con un breve mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales.

Georgina publicó una fotografía junto a Cristiano en una de las galas, en la que aparece aplaudiéndole, y comentó: "El mejor".

Cabe recordar que Cristiano deseó suerte a la selección y a todos los jugadores en un breve mensaje con el que anunció su salida de la concentración.

Cristiano prometió revelar la verdad en el momento oportuno.



