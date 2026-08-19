Lutsharel Geertruida ha reaccionado a los rumores sobre su traspaso al PSV, y el defensa de la selección neerlandesa lo hizo bajo una publicación de Instagram de Quinten Timber.

El martes, Fabrizio Romano informó de que Geertruida quiere dar el paso al PSV. El club de Eindhoven está muy cerca de cerrar con el RB Leipzig un periodo de cesión con opción de compra de quince millones de euros.

Geertruida, que disputó más de doscientos partidos con el Feyenoord, está siendo muy acosado en las redes sociales por aficionados decepcionados del club de Róterdam.

Bajo una publicación de Quinten Timber, a la que Geertruida respondió, está siendo atacado. Cuando Timber sale en defensa de su amigo, él también recibe. «Ratas entre vosotros, ¿eh?»

Finalmente, el propio Geertruida se mete en los comentarios de la publicación de Timber. Responde al comentario anterior con: «Gánster de internet, hablas demasiado; la verdadera verdad saldrá pronto a la luz».

También bajo la última publicación del propio Geertruida se está reaccionando masivamente a su salida. Los aficionados del Feyenoord colocan con frecuencia el emoji de una serpiente.