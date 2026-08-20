El fichaje de Lutsharel Geertruida por fin se ha cerrado, según informaron De Telegraaf, Mounir Boualin y Rik Elfrink este jueves por la noche. Boualin también informa de una cantidad de traspaso inferior a la prevista. De Telegraaf sabe qué dorsal llevará.

El jueves por la tarde, Geertruida estuvo en Eindhoven para pasar el reconocimiento médico con el PSV. A pesar de que lo superó con éxito, todavía no podía firmar.

Según varios medios, esto se debía a que el Consejo de Supervisión de RB Leipzig aún no había dado luz verde a la operación. Ahora sí lo ha hecho.

PSV y Leipzig ya alcanzaron el martes un acuerdo de principio sobre una cesión de una temporada con opción de compra. El club de Eindhoven pagaría en total unos seis millones de euros por el periodo de préstamo, con lo que Leipzig podrá sacar por completo de su masa salarial el sueldo de Geertruida para la próxima temporada.

Ahora Boualin escribe que la opción de compra será incluso más baja: solo 12,5 millones de euros. De Telegraaf informa de que Geertruida jugará en el PSV con el dorsal 2.

El PSV ve en Geertruida la solución deseada para la vacante surgida tras la grave lesión de rodilla de Jerdy Schouten. La dirección deportiva lo considera adecuado para el fútbol del entrenador Peter Bosz, porque se siente cómodo con el balón, puede defender con mucho espacio a su espalda y es fuerte en los duelos.

Geertruida había despertado antes el interés de varios países y tanto Feyenoord como Ajax también se interesaron por su situación, pero el internacional neerlandés dio preferencia al PSV.