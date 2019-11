Gary Medel: "Al llegar a Chile cambiamos de opinión"

El capitán de La Roja se refirió a la decisión de suspender el partido contra Perú, lo que fue votado por los jugadores.

ha tenido en el fútbol un apoyo a las movilizaciones, algo inesperado ya que han sido los mismos jugadores quienes han tenido comentarios sin tapujos a que el fútbol no puede volver sin que las demandas sociales no sean escuchadas.

Algo que se replicó en la selección chilena, ya que los jugadores de La Roja decidieron que no disputarían el partido contra Perú, en Lima, el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, los entrenamientos se iban a realizar con normalidad.

"Fuimos a la cancha, entrenamos y al volver la ANFP nos informó que ya habían publicado la suspensión del partido y que estábamos desconvocados, que cada uno se hacía responsable de hablar con sus clubes y solucionar el asunto. La ANFP lo decidió", indicó Gary Medel en conversación con El Mercurio.

Ante esto, el Pitbull indicó que en el plantel quedaron "sorprendidos porque habíamos quedado en seguir entrenando hasta el sábado, hacer algo distinto, jugar un partido, seguir unidos. La ANFP decidió eso y no nos hacemos responsables".



Además Medel reveló que Reinaldo Rueda estuvo de acuerdo con la decisión. "Él estuvo ciento por ciento de acuerdo con nosotros en no jugar ese partido y decir que apoya la causa. Eso fue agradable y nos sorprendió bastante".

Bajo esta línea, y por qué venir a Chile y decidir no jugar, el capitán Medel dijo que "al llegar a Chile cambiamos de opinión. La gente, lo que está sucediendo en el país, nos hizo cambiar. Vimos en terreno la realidad de nuestro Chile. Vimos a la familia, los amigos, el barrio. No podíamos ir a jugar a Perú y no apoyar esta causa, eso nos motivó a todos".