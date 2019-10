Gary Medel alienta a los manifestantes chilenos: "A luchar por los derechos de todos"

Demostremos todos que somos un país unido, que todos queremos lo mismo. El Pueblo no tiene bandos. Hoy, todos unidos y de forma pacífica en la marcha!. A luchar por los derechos de todos!!! #TodosAPlazaItalia #AManifestarseEnPaz #NoMasAbusos #unidosporunchilemejor

