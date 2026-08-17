Galli responde a Maldini: «Nunca se ha ocupado realmente del fútbol base»

La frase de Paolo Maldini sobre la cantera del Milan no ha pasado desapercibida para Filippo Galli. En la entrevista concedida al Corriere della Sera , el ex capitán del Milan había señalado precisamente la experiencia de sus hijos Christian y Daniel como ejemplo de los problemas del fútbol italiano: «En las categorías inferiores del Milan solo se habla de táctica; si un chico tiene talento, es un problema».









Palabras que interpelan directamente a Galli, responsable de la cantera del Milan de 2009 a 2018 y durante años compañero de Maldini en el Milan. En el blog «La complessità del calcio» le replicó el exdefensor: "Esas afirmaciones me afectan directamente», precisando que ese recorrido fue construido por todo un grupo de trabajo y también a través de una colaboración con la Universidad Católica.

















El punto central gira precisamente en torno a Daniel Maldini. Galli recuerda que el hijo de Paolo, hoy en el Cagliari, pasó por la cantera en una fase de maduración física más lenta que la de sus compañeros. Una condición que podría haberlo penalizado si el objetivo hubiera sido únicamente ganar de inmediato. El Milan, sostiene en cambio Galli, optó por esperarlo: «El talento era reconocido, protegido y acompañado».





«No consigo explicarme cómo la misma lección, aplicada a una cantera, puede convertirse de repente en “demasiada táctica”. Maldini nunca se ha ocupado realmente del fútbol base».