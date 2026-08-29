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Galatasaray SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Galatasaray remonta y suma su segunda victoria consecutiva en la Süper Lig

Galatasaray vs Goztepe
Galatasaray
Goztepe
Superlig

Galatasaray logró este sábado su segunda victoria de la temporada. Cim Bom empezó perdiendo en casa ante Göztepe por 0-1, pero remontó gracias a Davinson Sánchez, Gabriel Sara y Victor Osimhen para imponerse por un trabajado 3-2. Galatasaray suma siete puntos tras tres partidos, mientras que Göztepe ha arrancado de forma decepcionante con un punto de nueve.

Galatasaray, donde todavía faltaba el fichaje estrella Rafael Leão, se vio por detrás en el marcador al cuarto de hora, cuando André Henrique peinó un córner hacia el segundo palo, donde el atento Novatus Miroshi remató a la red para el 0-1.

Otro cuarto de hora después, Sánchez firmó el empate, aunque apenas se dio cuenta. El ex del Ajax vio cómo un jugador de Göztepe cabeceó el balón contra él, cambiando así a la perfección la trayectoria de la pelota: 1-1.

Tras el descanso, Galatasaray también se puso por delante. Roland Sallai filtró un pase tenso hacia Osimhen, que asistió a Sara con un taconazo al estilo Henk Veerman. El brasileño no perdonó: 2-1.

Galatasaray amplió la ventaja a dos goles con un penalti transformado por Victor Osimhen, pero el partido todavía no estaba resuelto. Juan hizo el 3-2 y, como el 4-2 de Osimhen poco después fue anulado por fuera de juego, el marcador ya no se movió y se quedó en 3-2.


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