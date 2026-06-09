Gakpo está muy decepcionado: «Una gran pérdida para la selección holandesa»

Cody Gakpo reconoce que Holanda debe mejorar su ataque en el Mundial. También comenta la ausencia de Jurriën Timber, aún sin ritmo.

El delantero del Liverpool afirma en De Telegraaf que Holanda «debe ser más efectiva ante la portería». «Tenemos que mejorar. No tuvimos suerte con el último pase ni con la última decisión, y eso debemos trabajarlo», añade tras la sufrida victoria 2-1 sobre Uzbekistán.

Gakpo, autor de dos penaltis que le elevan a 21 goles como internacional, también destaca lo positivo del amistoso en Nueva York: «Generamos muchas ocasiones; solo debemos aprovecharlas mejor».

Además, el lunes conoció la retirada definitiva de su amigo Timber: «Todos conocemos sus cualidades; es clave para el equipo, así que es una gran pérdida. Pero ahora está tomando la mejor decisión para su carrera».

«Es una lástima, pero aún le quedan muchos momentos bonitos en su carrera. Confío en su fortaleza mental», añade.

Ahora su foco está en el duelo del domingo ante Japón. En su lista de goles asoma el récord de Marco van Basten y Dirk Kuijt (24), mientras que Rafael van der Vaart llegó a 25.