¿Funcionará el plan? El Atlético de Madrid asegura la continuidad de Julián Álvarez con una operación de múltiples objetivos

El Atlético de Madrid sigue dando pasos firmes para alcanzar su objetivo más deseado en el mercado de fichajes tras más de un año de espera, ya que está cerca de incorporar a Cristian Romero, defensa del Tottenham.

El diario "Marca" señaló que la personalidad de líder de Romero lo convertirá en un jugador titular imprescindible, lo que elevará de inmediato el nivel de la defensa y generará un impacto positivo que aumentará la competencia en las distintas posiciones del campo.

Pero, como si eso no fuera suficiente para justificar su fichaje, llegará como una solución inesperada a la crisis de Julián Álvarez.

Además de su pertenencia a la selección argentina, a Cristian y a Julián Álvarez los une una relación estrecha. Los tres años que los separan no les han impedido construir una sólida amistad, pero el defensa todavía tiene una gran influencia sobre el delantero. Por ello, se espera que desempeñe el papel de "aliado" para calmar la situación de Julián.

Por un lado, Romero será el jugador que Julián Álvarez siempre deseó, lo que convierte al proyecto del Atlético de Madrid en un fuerte competidor para los grandes clubes.

En su primera entrevista en España, Álvarez declaró a Marca que Romero es el mejor defensa al que se ha enfrentado jamás.

Por otro lado, su presencia en el vestuario podría ser un estímulo para que el delantero renuncie a su intención de marcharse al Barcelona.

Y hay otro factor no menos importante, y es que el defensa conocido como "Cuti" representará un refugio y un apoyo durante esos primeros meses en los que la relación con la afición y el ambiente que rodea cada partido se caracterizan por una fuerte hostilidad.

En este sentido, se supone que la experiencia y el liderazgo del central serán el mejor sostén y consejero para el jugador "Araña" a la hora de superar la situación y, lo más importante, para animarlo a ganarse el perdón a través de su rendimiento en el campo.

Por eso, así como crece el optimismo de que las negociaciones con el Tottenham terminen desembocando en el fichaje de "Cuti" por unos 40 millones de euros, también hay confianza en que el caso de Julián pueda volver poco a poco a la normalidad.