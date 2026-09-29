Con una disculpa clara y una sonrisa diplomática, el mexicano Javier Aguirre inauguró su nueva etapa como director técnico del Valencia, poniendo fin a la polémica que generó su famoso rifirrafe con la estrella del Barcelona Anthony Gordon en el Mundial, y comprometiéndose al mismo tiempo a devolver el prestigio a la casa de los murciélagos.

El Valencia anunció oficialmente la contratación de Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula que permite la ampliación por una temporada adicional en caso de que logre llevar al equipo a la clasificación para la Europa League, en una clara misión de rescate tras el decepcionante comienzo bajo la dirección de Carlos Corberán.

Al Valencia no se le puede decir que no

Durante su presentación oficial, Aguirre reveló el verdadero motivo tras su aceptación del reto, diciendo con un tono entusiasta: "No se puede rechazar una oferta del Valencia, es un club histórico en LaLiga y en el mundo del fútbol en general, y tiene una afición maravillosa. Ya vine aquí antes como rival, y eso es aterrador".

El veterano técnico mexicano añadió su mensaje más importante para su afición: "Quiero que el estadio de Mestalla sea una fortaleza inexpugnable y un campo imponente para los rivales, hasta que el equipo vuelva a su lugar natural".









Una tontería y la historia del "vete a la mierda"

La rueda de prensa no estuvo exenta de preguntas incómodas, pues a Aguirre se le preguntó por el incidente que protagonizó con el extremo inglés Anthony Gordon, actual jugador del Barcelona, durante el enfrentamiento entre Inglaterra y México en los octavos de final del Mundial 2026, que terminó con victoria de Inglaterra por 3-2 en un partido vibrante.

Un vídeo se había difundido como la pólvora mostrando a Aguirre acercándose a Gordon y diciéndole en broma: "vete a la mierda", lo que llevó al jugador inglés a salir posteriormente y confirmar que no lo consideró un insulto.

El nuevo entrenador del Valencia comentó el incidente con toda franqueza, diciendo: "Fue una tontería, una imprudencia, simplemente una idea que se me pasó por la cabeza en pleno ambiente y entusiasmo de la competición del Mundial".

Aguirre quiso cerrar el asunto por completo, añadiendo: "Estas cosas pasan en el fútbol, y no me voy a extender hablando de ello".

Una petición especial para sus hijos

Y en un gesto simpático con el que intentó relajar el ambiente, Aguirre reveló que recibirá a Gordon con enorme cordialidad cuando vuelvan a encontrarse, e incluso le pedirá un autógrafo especial.

Y dijo entre risas: "Hay una foto muy bonita del momento que ocurrió entre nosotros. Quizá le pida que me la firme, ya sabes, para mis hijos. Sí, es una foto realmente bonita, y por cierto, el hombre habla español con fluidez".

Se espera que ambos no se vean cara a cara sobre el terreno de juego hasta la cita del esperado duelo entre el Barcelona y el Valencia el próximo 31 de enero, cuando Mestalla tendrá una cita con una reconciliación indirecta entre el entrenador y el extremo inglés.







