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Frente a España, Courtois batió el récord histórico de Lloris en el Mundial

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Francia vs Por anunciarse
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El portero belga será titular ante «El Matador»

Thibaut Courtois, portero de Bélgica, superó a Hugo Lloris, exguardameta de Francia, en el Mundial ante España.

España se medirá a Bélgica en unos minutos en el estadio SoFi de Los Ángeles, en los cuartos de final del Mundial 2026.

El meta del Real Madrid, titular con Bélgica, hizo historia.

Con 21 partidos, Courtois ya es el segundo portero con más encuentros en la historia del Mundial, por encima de los 20 de Lloris.

Solo le supera el alemán Manuel Neuer, con 23 encuentros, el último en la derrota ante Paraguay en los dieciseisavos del Mundial actual.

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Si Bélgica alcanza las semifinales, Courtois igualará el récord de Neuer (24 partidos) y podría superarlo en la final o en el duelo por el tercer puesto.

En sus 20 partidos anteriores ha recibido 16 goles y dejado su portería a cero en 8.

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