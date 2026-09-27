Frenkie de Jong regresa este día al FC Barcelona

Frenkie de Jong está cerca de volver al campo de entrenamiento del FC Barcelona. Según Mundo Deportivo, la intención es que el centrocampista se incorpore al entrenamiento grupal del gigante español el 5 de octubre.

De Jong se entrenará ese día con los jugadores que no han disputado partidos internacionales durante este parón de selecciones. Los internacionales del Barcelona regresarán normalmente el 8 de octubre para volver a entrenarse.

El neerlandés, que sufrió una lesión de rodilla en el Mundial, deberá tener paciencia. El citado diario español informa de que De Jong necesitará entre dos y tres semanas para recuperar el ritmo de competición. El entrenador Hansi Flick no quiere correr ningún riesgo con el internacional neerlandés.

El inconveniente para De Jong es que al Barcelona le espera un calendario cargado tras el parón internacional. En la Champions League se enfrentará a Galatasaray y Paris Saint-Germain, mientras que el clásico contra el Real Madrid en LaLiga se disputará el 25 de octubre.

«De Jong debe alcanzar un ritmo mínimo de competición para no desentonar en un equipo que juega a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, la serie de partidos importantes del Barcelona deja a De Jong poco tiempo para entrenarse intensamente con sus compañeros», analiza Mundo Deportivo.

La previsión es que De Jong no vuelva a tener realmente una oportunidad con Flick hasta después del duelo estelar contra el Real Madrid. Su regreso parece apuntar al partido ante el Deportivo Alavés, que visitará el Spotify Camp Nou el 1 de noviembre.

De Jong jugó por última vez el 30 de junio. Ese día, la selección de Países Bajos perdió ante Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial. Una tanda de penaltis dramática resultó fatal para la Oranje.