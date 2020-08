Freixa: "Sería un desastre para el Barça si Messi se va gratis"

El ex portavoz y futuro candidato a la presidencia blaugrana habló para 'Goal' y repasó la actualidad del FC Barcelona.

Toni Freixa, ex portavoz del FC , y futuro candidato a la presidencia del club azulgrana ha concedido una entrevista a 'Goal', en la que ha repasado todos los aspectos de la actualidad, primando la salida de Leo Messi del cuadro culé.

Pregunta : Sr. Freixa, Lionel Messi quiere dejar el Futbol Club Barcelona. ¿Qué siente un Barcelonista como usted ahora?

Decepción. Cuando ya no se habla de una derrota histórica en la Liga de Campeones y la llegada de un nuevo entrenador parece tan poco interesante como el hecho de que la nueva temporada comienza en dos semanas, debe tratarse de algo grande. Se trata del jugador que lo era todo para el club. Messi lo ganó todo con el Barça, el Barça lo ganó todo con Messi. Marcó una era dorada que ahora está llegando a su fin.

P : Parece como si la despedida de Messi estuviera escrita en piedra. ¿Sabe más?

Como he escuchado de varios lados, la decisión del jugador ha madurado durante varios años y es irreversible. No creo que haya una vuelta atras.

P : ¿Cómo ha podido llegar a esto?

Messi es un jugador que busca el máximo éxito. Él solo no puede lograr el máximo éxito, necesita un equipo para eso . No tiene ese equipo. Desde el triplete en 2015 falta el éxito internacional. Eso es lo que le preocupa. Su decisión se debe al desarrollo negativo del equipo en los últimos años.

P : Se dice que el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, tuvo un papel importante en la decisión de Messi.

El presidente es el principal responsable de un club y un equipo que es juzgado por el éxito en el terreno de juego. Si el equipo no logra ese éxito y una figura importante como Messi tiene la opinión de que puede tener más éxito en otros lugares, recae naturalmente en el principal responsable. Bartomeu es, sin duda, uno de los culpables de la situación, porque un presidente también tiene la tarea de establecer una estrecha relación con los principales pilares del equipo , ya sea el entrenador o los capitanes. A lo largo de los años, no ha tenido éxito en esto. No ha conseguido evitar que Messi vea un cambio de club como la única alternativa. Eso es un desastre. Pero nunca hay un solo culpable.

P : ¿Cómo evalúa el comportamiento de Messi, que comunicó su decisión por escrito y desde entonces se ha mantenido alejado de las citas obligatorias?

Imagina que los jugadores y los responsables se reunieran, decidieran separarse y fueran juntos a la prensa para anunciar que no puede continuar. No sería menos triste, pero al menos digno del FC Barcelona. ¿Recuerdas las despedidas de Xavi o Andrés Iniesta? Esas fueron despedidas dignas. El hecho de que Messi anuncie ahora su despedida tan unilateralmente a través de una comunicación escrita y simplemente no se presente más, apunta a un profundo conflicto que pone tanto al Barça como al propio jugador en una mala luz. Estoy sorprendido y decepcionado por el comportamiento de Messi.

P : Sus abogados invocan una cláusula en su contrato que le permite fichar por otro club a coste cero.

No conozco los detalles del contrato. Sería un desastre para el Barça si Messi se va gratis, porque el club no tiene los medios financieros para hacer grandes movimientos en el mercado de fichajes. Lo mejor sería encontrar una solución pacífica con la que todas las partes involucradas puedan vivir. No creo que un club esté dispuesta a pagar la cláusula de Messi de 700 millones de euros. Pero es posible negociar una suma razonable que permita a Barça reaccionar en el mercado.

P : ¿Qué club sería el idóneo para Messi? Hay rumores de una reunión con Pep Guardiola.

Creo que lo del City es probable. Con Pep Messi vivió sus años más maravillosos en Barcelona. Sólo sería lógico si los dos trabajaran juntos de nuevo. El City, como casi todos los clubes ingleses, tiene los recursos financieros para construir un equipo que puede ganar cualquier cosa.

P : ¿Se puede imaginar un Barça sin Messi?

Por supuesto. En la vida todo llega a su fin en algún momento. Y aunque no haya otro jugador como él, su salida sería una oportunidad para que el Barça se desarrolle en un equipo menos dependiente de un jugador . La influencia de Messi en el juego del Barça ha sido inmensa en los últimos años. El estilo de juego fue diseñado para darle el balón y esperar que hiciera algo mágico con él. Sin él, el colectivo volvería a tener más demanda. Eso también puede ser liberador.

P : El próximo mes de marzo se elegirá un nuevo presidente. ¿Se presentará a la reelección como lo hizo en 2015?

Ese es el plan, sí. Actualmente estoy preparándome y formando un equipo fuerte con personas que se identifican fuertemente con el Barça.

P : ¿Por qué no participó en la moción de censura contra Bartomeu como otros candidatos presidenciales?

Porque no le da al club una ventaja de tiempo significativa. Pasan hasta seis meses antes de que una moción de censura sea aprobada aquí en y entre en vigor. Ya que las elecciones están previstas para marzo, no veo el sentido de presentar una moción ahora.

P : La mayoría de los aficionados del Barça no se opondrían si Bartomeu dejara su puesto ahora. ¿Cómo califica su actuación como presidente?

Se irá como un perdedor, lo que es inevitable después de las últimas semanas. Pero he llegado a conocerlo como una persona responsable. No todo fue malo. Ha fortalecido de forma demostrable la marca del FC Barcelona y ha hecho mucho por la fundación, lo que en mi opinión es muy importante para la imagen externa del club. Tampoco hay que olvidar que el equipo bajo su mando ganó más títulos que en la época de Joan Laporta, por ejemplo. Mucha gente no lo ve y es un logro significativo, incluso si uno tiene que admitir que el equipo fue más o menos construido antes de que él llegara. Su gran error fue no desarrollar más el equipo después del triplete 2015.

P : La Masia, la famosa fábrica de talentos, se ha ido descuidando poco a poco desde la marcha de Guardiola.

La gente tiene que aceptar que una era como la de Pep no se repetirá. Fue algo único, el ciclo más glorioso de la historia del Barça. Pero no se puede negar que en los últimos años muy pocos talentos de la base han logrado jugar mucho en el primer equipo. Esto es algo en lo que tendremos que centrarnos de nuevo en el futuro.

P : Si fuera elegido: ¿Cómo sería su Barça?

No me gusta dar nombres. Mi objetivo sería crear una era similar a la que tuve bajo el mandato de Pep. El pasado no se repite, pero el club debe volver a su base. Necesita una filosofía de juego que se practique tanto en los equipos juveniles como en los profesionales. La Masia merece un papel más importante que el de hoy. El equipo debe estar formado por jugadores de clase mundial y jugadores que puedan convertirse en jugadores de clase mundial. El Bayern de Munich puede ser un buen ejemplo para el Barça.

P : ¿En qué sentido?

Jugadores como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry o Alphonso Davies no vienen de su casa. Fueron explorados y fichados a tiempo antes de que estuvieran en el maximo nivel. De esta manera el club ahorró mucho dinero y consiguió jugadores jóvenes que querían desarrollarse - y podían. Si fuera presidente, prestaría especial atención al scouting y desarrollo de tales jugadores. Eso ya ha funcionado aquí, el mejor ejemplo es Marc-Andre ter Stegen.

P : ¿Qué importancia tiene Ter Stegen para el Barça?

Es un jugador muy querido. No sólo es uno de los mejores porteros que hay en este momento, sino que es una persona muy buena. Conozco a pocos jugadores extranjeros que se han integrado tan bien y han aprendido el idioma como él. Para mí, es el verdadero capitán del equipo porque se preocupa por sus compañeros y lidera el camino con su gran rendimiento en el campo. Su fichaje fue una obra maestra de Andoni Zubizarreta, el ex director deportivo. Recuerdo cuando los directores nos reunimos para discutir el fichaje de Ter Stegen. Él era muy joven en ese momento, tenía 22, y por supuesto éramos un poco escépticos porque no lo conocíamos. Luego Andoni nos mostró un video y vimos sus habilidades como portero en el Borussia Mönchengladbach. Después de la reunión no tuvimos más dudas sobre su compromiso. Además de su clase en la línea, su seguridad con el balón en sus pies encajó y sigue encajando perfectamente con la filosofía de Barça.

P : ¿Qué otro jugador alemán le gustaría ver en el Barça?

Estoy encantado con Kimmich y su inteligencia de juego, pero también con Goretzka , que con su físico y su llegada es un centrocampista total que puede mejorar a cualquier equipo. Pero sabemos todos que el Bayern no es un club vendedor. Un fichaje de Timo Werner habría sido más realista, hubiera sido muy interesante. Es una pena que haya ido al .

P : ¿Qué piensa de Ronald Koeman, el nuevo entrenador del Barça?

Koeman es un entrenador con autoridad que no tiene miedo a cambiar casos. Ese es el tipo de entrenador que necesita el Barça ahora mismo. Especialmente porque Koeman es muy conocido y querido por la afición, porque nos dio nuestra primera Copa de Europa en 1992 con su gol en Wembley. Creo que su fichaje es lógico y deseo que al menos cumpla su contrato, porque eso significaría que Barça tendría éxito de nuevo.

P : ¿Y después de Koeman vuelve Xavi?

Esa sería una posibilidad. Xavi está dando sus primeros pasos como entrenador, hay que darle tiempo. La pregunta no es si volverá, sino cuándo.

P : ¿Se imagina a Guardiola como entrenador del Barca otra vez?

¿Por qué no? Pep una vez dejó claro que le gustaría dirigir la academia en el futuro, pero también sería una solución maravillosa para el puesto de entrenador del primer equipo. Lo importante es que el equipo vuelva a jugar un fútbol emocionante y exitoso… que no pase nada como lo que pasó contra Bayern.

P : Aunque todo el mundo habla de Messi en este momento, ese 2:8 probablemente permanecerá en la memoria de todos los Barcelonistas durante mucho tiempo.

Por supuesto. El partido podría haber terminado con 14 goles en contra. El Bayern nos desnudó durante 90 minutos, todos los errores y fallos del equipo, pero aún más de la directiva en los últimos años. Era el final del fin. Ahora es el momento de hacer un cambio para volver a ser un Barça digno.