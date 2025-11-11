+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
team-logoFrance
Parc des Princes
team-logoUkraine
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Francia vs. Ucrania, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026 entre Francia y Ucrania, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Francia recibe a Ucrania este jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Parque de los Príncipes, por la quinta jornada del Grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Francia vs. Ucrania de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Bleus llegan al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Islandia en la fecha cuatro, con goles de Christopher Nkunku y Jean-Philippe Mateta. El equipo dirigido por Didier Deschamps es líder en el Grupo D con 10 puntos, por lo que puede confirmar su lugar en el Mundial con un triunfo.

Por su parte, los Zbirna vencieron por 2-1 a Azerbaiyán en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotaciones de Oleksiy Hutsulyak y Ruslan Malinovskyi. El cuadro a cargo de Serhiy Rebrov es segundo en la tabla con siete unidades, aún con opciones de clasificar de manera directa a la Copa del Mundo, pero también en riesgo de ser superados por Islandia en la lucha por ir al repechaje.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Francia vs Ucrania, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaUEFA TV
SudaméricaESPN, Disney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Francia vs Ucrania

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo D
Parc des Princes

El partido se disputa este jueves 13 de octubre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

France contra Ukraine alineaciones

4-2-3-1

Formación

5-3-2

16
M. Maignan
4
D. Upamecano
3
L. Digne
5
J. Kounde
17
W. Saliba
13
N. Kante
20
B. Barcola
14
R. Cherki
11
M. Olise
8
M. Kone
10
K. Mbappe
12
A. Trubin
3
B. Mykhaylychenko
13
I. Zabarnyi
21
O. Karavaev
4
O. Svatok
22
T. Mykhavko
18
Y. Yarmoliuk
14
O. Ocheretko
8
Y. Nazaryna
9
R. Yaremchuk
11
O. Hutsuliak

5-3-2

FRA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • D. Deschamps

UKR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Rebrov

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Francia

Los Bleus buscan asegurar su lugar en la Copa del Mundo, al tiempo que cuentan con el regreso de Kanté, el histórico mediocampista vuelve al equipo nacional un año después de su última aparición.

Noticias de la Selección de Ucrania

Los Zbirna se encuentran ante su última oportunidad de aspirar a la clasificación directa a la Copa del Mundo, pero una derrota también podría complicar su primer participación en un Mundial desde 2006.

Cómo llegan al partido

FRA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

UKR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

FRA

Últimos partidos

UKR

3

Victorias

2

Empates

0

Victorias

14

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

