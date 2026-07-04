Francia lamenta haber dejado escapar a Ayub Bouadi: una gran pérdida

Ayub Bouadi, la estrella de 18 años del centro del campo de Marruecos, sigue deslumbrando en el Mundial 2026 y ya es uno de los mayores descubrimientos del torneo, seguido por los gigantes europeos.

Huber Fournier, director técnico de la Federación Francesa de Fútbol, declaró a The Athletic que perder a este joven del Lille favor de Marruecos es una «gran pérdida» y destacó: «Es un talento único en su categoría que seguimos desde hace años».

Bouadi había jugado con las categorías inferiores de Francia, pero Marruecos lo incorporó tras una fuerte competencia, convirtiéndolo en pieza clave de los “Leones del Atlas” en el Mundial.

Fournier admitió que el seleccionador francés, Didier Deschamps, lo tenía en cuenta, pero la fuerte competencia en el mediocampo le cerró las puertas. Marruecos, en cambio, le ofreció la titularidad.

Además, Marruecos mostró mayor interés con visitas frecuentes de sus dirigentes y contacto directo con su familia, lo que inclinó la balanza a su favor.

Su madurez técnica y su calidad táctica han llamado la atención desde el partido inaugural contra Brasil, situándolo en la órbita de gigantes como Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal y Manchester United.

Este sábado, Bouadi buscará guiar a Marruecos a los cuartos de final ante Canadá, logrando así un hito histórico para los Leones del Atlas.