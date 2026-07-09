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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Francia iguala el hito histórico de Alemania y Brasil a costa de Marruecos

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
Brazil
Francia
Marruecos
EE. UU.
Alemania
Paraguay
Brasil

Francia sigue presente en las fases finales del Mundial

Francia avanzó a semifinales del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Marruecos este jueves en Boston.

Kylian Mbappé abrió el marcador en el 60’ y Ousmane Dembélé sentenció en el 66’. Francia se medirá al ganador de España-Bélgica.

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Con esta clasificación, Francia se convierte en la tercera selección de la historia del Mundial en alcanzar las semifinales en tres participaciones consecutivas.

Solo Alemania (1982-1990 y 2002-2014) y Brasil (1994-2002) lo habían conseguido antes.

Francia se une tras llegar a las semifinales de 2018, 2022 y 2026.

En esta edición, los Bleus vencieron 3-0 a Suecia en la ronda de 32 y 1-0 a Paraguay en octavos.


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