Francia iguala el hito histórico de Alemania y Brasil a costa de Marruecos

Francia avanzó a semifinales del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Marruecos este jueves en Boston.
Kylian Mbappé abrió el marcador en el 60’ y Ousmane Dembélé sentenció en el 66’. Francia se medirá al ganador de España-Bélgica.
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Con esta clasificación, Francia se convierte en la tercera selección de la historia del Mundial en alcanzar las semifinales en tres participaciones consecutivas.
Solo Alemania (1982-1990 y 2002-2014) y Brasil (1994-2002) lo habían conseguido antes.
Francia se une tras llegar a las semifinales de 2018, 2022 y 2026.
En esta edición, los Bleus vencieron 3-0 a Suecia en la ronda de 32 y 1-0 a Paraguay en octavos.