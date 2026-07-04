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Francia evita a Paraguay y ahora enfrenta a Marruecos

Paraguay vs Francia
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Francia avanzó a cuartos del Mundial tras vencer 1-0 a Paraguay en la madrugada de este domingo.

La defensa paraguaya aguantó los ataques de los «Les Bleus» durante los primeros 45 minutos, por lo que la primera parte terminó en empate a cero.

La presión francesa continuó y, en el 54’, Kony disparó, pero el portero Orlando Gil lo detuvo. 

En el 70, Mbappé marcó de penalti y dio la ventaja a los Bleus.

Paraguay buscó el empate, pero chocó con la defensa gala y el partido terminó con la clasificación de los “Gallos”.

En cuartos, Francia se medirá a Marruecos, que eliminó a Canadá con un 3-0.

Los Leones del Atlas buscan revancha tras la derrota en semifinales del Mundial 2022.

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