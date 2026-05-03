Francesco Farioli se proclama campeón con el FC Porto y se dirige directamente al Ajax

El sábado por la noche, el FC Porto, dirigido por Francesco Farioli, se proclamó campeón de Portugal tras vencer 1-0 al FC Alverca. El técnico italiano recordó que la temporada pasada, al frente del Ajax, quedó a un paso del título.

La temporada pasada, el Ajax pareció durante mucho tiempo que iba a proclamarse campeón de Holanda, pero fue el PSV quien se alzó con el título tras un desenlace dramático. «Tanto yo como nuestro equipo teníamos algo que demostrar este año», declaró Farioli en la rueda de prensa tras el partido decisivo por el título.

Hace casi un año, los de Ámsterdam se quedaron sin el título tras un empate en los últimos minutos contra el FC Groningen (2-2) que benefició al PSV. Al final de esa temporada, Farioli anunció su marcha al Oporto.

«La temporada pasada logramos algo extraordinario en el Ajax, pero, por desgracia, no terminó como hubiéramos querido. El fútbol da mucho, pero también puede hacer mucho daño», admitió el entrenador italiano a A Bola.

Además, afirmó contar con el respaldo de su antigua plantilla: «Hoy he recibido varios mensajes de mis jugadores de la temporada pasada. Creo que esto también es un poco para ellos». Así, Farioli dedica simbólicamente el título luso al Ajax.

Es el título número 31 de los Dragones y el primero desde 2022. Los exjugadores del PSV Pablo Rosario y el lesionado Luuk de Jong suman así un nuevo trofeo a su palmarés.