Fozina: ¡Ahora todos saben dónde está Cabo Verde en el mapa!

Fozinha, portero de Cabo Verde, se mostró orgulloso tras el Mundial 2026, El portero, de 40 años, lamentó la eliminación en la ronda de 32 ante Argentina, campeona del mundo, pero destacó que los «Tiburones Azules» se marchan con la cabeza alta tras demostrar su nivel.

Tras perder 2-3 en prórroga ante Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, el portero de 40 años declaró a la prensa: «Hemos perdido con la cabeza alta. Ahora debemos descansar y pensar en el futuro, pero estoy muy orgulloso del trabajo del equipo».

Fozinia, autor de ocho paradas antes del gol en la prórroga, añadió: «Hoy hemos sido un rival duro para Argentina y hemos jugado con mucha garra ante todos los equipos».

Gracias a ese empuje, los «Tiburones Azules», debutantes en un Mundial, cerraron la fase de grupos invictos tras tres empates: 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudí.

El veterano portero añadió: «Ha terminado con un desenlace triste, pero estoy orgulloso del camino recorrido. El Mundial significaba mucho para nosotros; era un objetivo que perseguíamos desde hacía tiempo y lo conseguimos, no solo por mí o por la selección, sino por todo el pueblo del archipiélago».

Concluyó: «Ya nadie tiene que preguntarse qué es Cabo Verde, porque todo el mundo sabe dónde estamos en el mapa; hemos demostrado que podemos competir con algunos de los mejores equipos del mundo».