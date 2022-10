Formación de Flamengo vs. Paranaense, por la final de la Copa Libertadores 2022: once titular, convocados y suplentes

El Rubro-Negro y el Furacão se citan en el Monumental de Guayaquil en búsqueda de la Gloria Eterna. El Mengão aspira a su tercera corona.

Flamengo y Athletico Paranaense dirimirán este sábado el título de la Copa Libertadores 2022, en duelo donde el Rubro-Negro intentará redimirse tras perder en la instancia decisiva del 2021, frente a Palmeiras, y aspira a su tercera corona en el torneo tras las obtenidas en 1981 y 2019. Será la tercera final brasileña consecutiva y se jugará en el estadio Monumental de Guayaquil, en Ecuador.

El equipo que conduce Dorival Júnior logró su boleto a la definición luego de dejar en el camino a Vélez por un global de 6-1. En la ida se impuso por 4-0 y en la vuelta se deshizo del Fortín en el Maracaná por un marcador de 2-1. Cuatro de ellos fueron marcados por Pedro, máximo artillero de la competencia con 12 conquistas en igual número de partidos. Con esto, el Mengão extendió su racha invicta en la que solo cosechó un empate a lo largo del certamen (2-2 frente a Talleres), con 32 goles a favor y solo 8 en contra.

Mientras que la escuadra que comanda Luiz Felipe Scolari hizo historia tras sorprender al Verdão, vigente bicampeón. En el Arena da Baixada lo doblegó por 1-0 y en Allianz Parque consiguió un 2-2, tras ir cayendo por dos tantos, y se metió en su segunda definición en la historia después de 17 años, cuando en la edición de 2005 cedió ante São Paulo (5-1).

En la presente temporada ambos clubes se han visto las caras en cuatro ocasiones con un balance de dos éxitos en favor de los de Río de Janeiro y uno del Furacão. Mientras que el historial general marca un total de 58 enfrentamientos en los que el Fla se impuso en 23 y el club de Paraná en 21. Hubo 13 empates. Será la tercera vez que se midan en la competición luego de chocar en la fase de grupos de 2017, con un triunfo por lado.

En el plano local, el cuadro en el que militan Arturo Vidal y Erick Pulgar marcha como sublíder del Brasileirao con 61 enteros luego de vencer por 3-2 al Santos, en compromiso en el que fue titular el nacido en Antofagasta. Mientras que el ex Inter de Milán no fue citado puesto que sufrió un traumatismo en la pierna derecha durante el duelo que les dio el título de la Copa do Brasil. No obstante, ya fue dado de alta tras haber sido sometido a un drenaje por lo que viajó junto a la delegación. El Huracán, en tanto, viene de caer ante los de Abel Ferreira por 1-3 quedando en el sexto casillero producto de 51 unidades.

Las estadísticas de los chilenos en el Fla

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Flamengo - Athletico Paranaense FECHA Sábado, 29 de octubre ESTADIO Monumental de Guayaquil, Ecuador HORARIO 17:00 de Chile y Argentina, 15:00 de Colombia y México y 22:00 de España

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

FLAMENGO:

Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta; Gabigol y Pedro. DT: Dorival Júnior.

ATHLETICO PARANAENSE:

Bento; Khellven, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner; Hugo Moura, Alex Santana, Erick; David Terans, Pablo y Vitinho. DT: Luiz Felipe Scolari.

Banca y convocados: A confirmar.