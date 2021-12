Formación de Colo Colo vs. Antofagasta: once, suplentes, día, hora y cómo ver por TV y online

Colo Colo quiere extender el año a más no poder, y para lograrlo debe ganar en el norte grande a Deportes Antofagasta y esperar que Everton supere en Viña a una Universidad Católica que gracias a la caída del Cacique ante Unión está a un empate de gritar tetracampeón nacional, un estatus que hasta ahora solo puede presumir el Albo de Claudio Borghi 2006-2007 en toda la historia del fútbol chileno. Quinteros es consciente de los notables avances que logró en el club popular desde la permanencia hasta reinsertarlo en la pelea grande, incluso on un título de Copa Chile, pero en liga espera al menos cumplir con su tarea de ganar para trasladar la presión hasta la quinta región. En lo futbolístico vuelve Maxi Falcón, que estaba suspendido y no disponible para actuar contra los Hispanos.

ACÁ PODRÁS SEGUIR EL PARTIDO EN VIVO

El artículo sigue a continuación

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Antofagasta - Colo olo FECHA Sábado 4 de diciembre ESTADIO Calvo y Bascuñán HORA 18:00

LA FORMACIÓN Y SUPLENTES DE COLO COLO

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Joan Cruz, Pablo Solari; Marcos Bolados e Iván Morales.

EL XI DE ANTOFAGASTA

Ignacio González; Byron Nieto, Nicolás Demartini, Eric Ahumada, Salvador Cordero; Marco Collao, Agustín Ocampo, Diego Orellana; Matías Fredes, Tobías Figueroa y Jason Flores.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido entre el CDA y los Albos se juega el sábado 4 de diciembre a las 18:00 en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán con público en las tribunas. El compromiso será transmitido por TNT Sports 2 HD y TNT Sports 2. Vía streaming online, va por Estadio TNT Sports. Además, para los clientes de TNT Sports, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Señales: