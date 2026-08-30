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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia, reunión por Inglese: es el gran objetivo para el ataque

Foggia

El Foggia está interesado en Roberto Inglese para reforzar la delantera. El delantero de la clase del 91, natural de Lucera y actualmente sin equipo, podría aceptar la propuesta del club. Precisamente hoy está prevista una reunión entre el propio futbolista, el área técnica del Foggia y la cúpula directiva del club de via Gioberti.


A dos días del cierre del mercado de verano, Roberto Inglese podría convertirse en nuevo jugador del Foggia y ponerse a disposición del técnico Gaetano Auteri. Inglese suma en su carrera 409 presencias entre las series A, B y C y más de 100 goles en su haber.

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