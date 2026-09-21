El Real Madrid vivió una jornada complicada ayer domingo, cuando el conjunto blanco cayó ante el Atlético de Madrid (1-2) y ahora se sitúa a seis puntos del Barcelona en la clasificación.

El Real Madrid protestó con contundencia contra la decisión arbitral, y Florentino Pérez, presidente del club, tampoco se libró de las críticas.

El periodista Juanma Castaño reveló que el presidente del Real Madrid montó en cólera cuando supo que su antiguo rival en las elecciones presidenciales, Enrique Riquelme, había sido invitado a presenciar el derbi de Madrid.

Dijo a través de la Cadena COPE: «Hubo un revuelo en las gradas. Antes del partido, hubo una comida entre los directivos del club, porque Florentino Pérez mantiene una muy buena relación con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid».

Y prosiguió: «Entonces alguien le dijo a Florentino: nos hemos enterado de que Enrique Riquelme ha sido invitado al palco presidencial. No al palco VIP, sino al palco presidencial».

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Y añadió: «Florentino se enfadó muchísimo y dijo que se marcharía. Los presentes lo calmaron, y Florentino se quedó a ver el partido, pero estaba muy enfadado».

Y concluyó: «Este comportamiento de Florentino refuerza las opciones de Riquelme. Cada día aumenta sus posibilidades de convertirse en presidente del Real Madrid en el futuro».