Flick tras la manita europea: ¡Necesitamos mejorar!

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo en su primera aparición europea de la temporada, aunque, como es habitual en él a la hora de exigir mejoras, señaló que "hay cosas que necesitan mejorar".

El Barcelona lanzó un aviso temprano a los grandes del Viejo Continente al lograr una goleada de exhibición sobre su invitado, el Feyenoord neerlandés, por 5-1 en la noche de este miércoles, en el estadio "Spotify Camp Nou", en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Los cinco goles los marcaron: Raphinha (dos goles), Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus.

Flick, en declaraciones a la cadena "Movistar", destacó el ambiente del equipo y la ética de trabajo, así como la importancia del gol de Lamine Yamal como capitán.

El entrenador explicó: "Hay buen ambiente en el equipo, y estoy contento por Raphinha y Lamine Yamal".

Y añadió: "Lamine hizo un gran partido, marcó un gol y fue el líder del equipo".

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Flick es consciente de que el equipo ha alcanzado su nivel actual gracias al "trabajo duro y esmerado, y a la gran habilidad en la posesión del balón".

No obstante, señala que "podemos mejorar, es más, debemos hacerlo; eso es lo que tenemos que hacer: seguir entrenando con la misma intensidad y calidad. Y ahora tenemos que identificar los aspectos que necesitan mejorar".

Flick concluyó: "Creo que estamos trabajando muy bien y con mucho esfuerzo. Tenemos gran calidad en el manejo del balón. Estoy muy contento con ello".