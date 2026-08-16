El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, se mostró satisfecho con el nivel que ofreció su equipo durante la contundente victoria ante el Basilea, asegurando que el conjunto mostró una evolución clara en comparación con el partido que disputó frente al Udinese, aunque insistió al mismo tiempo en que aún hay aspectos que necesitan mejorar antes del inicio del recorrido del equipo en la Liga española.

Flick afirmó, en declaraciones recogidas por los medios del club azulgrana, que el duelo ante el Basilea fue una buena prueba para el equipo, aclarando que la concentración del cuerpo técnico ya empieza a centrarse en el partido inaugural frente al Elche, ante la cercanía del comienzo de las competiciones de la Liga.

El técnico alemán señaló que llevar al equipo a su máximo grado de preparación no es una tarea sencilla, especialmente con la incorporación de varios jugadores a los entrenamientos en fechas tardías, afirmando que no espera que el Barcelona alcance su plenitud ni siquiera después del próximo parón internacional.

Flick explicó que el equipo no ofreció la velocidad que él deseaba durante el duelo ante el Basilea, pese a la amplia victoria, y dijo: «Fue una buena prueba para nosotros, jugaron bien, pero no lo hicimos con la velocidad que queríamos. Tenemos que mejorar, y contamos con las capacidades necesarias».

El amistoso ante el Basilea fue testigo de la primera aparición que reunió a la mayoría de los elementos disponibles del equipo en un solo encuentro, y el Barcelona logró una gran victoria por cinco goles a cero, en una prueba importante dentro de sus preparativos para la nueva temporada, después de que varios de los recién llegados ofrecieran niveles destacados.

Flick no descartó que se produzcan nuevos movimientos en el mercado de fichajes durante los próximos días, insinuando que la plantilla del equipo quizá aún necesite algunas incorporaciones, y dijo: «Quizá nos falte algo, lo veremos esta semana», sin desvelar las posiciones ni los nombres que el club está pensando en incorporar.

En contrapartida, el director técnico aseguró que el trabajo en los entrenamientos sigue siendo el factor más importante para él en la etapa actual, pidiendo a sus jugadores mantener los estándares que ofreció el equipo la temporada pasada, y dijo que la concentración debe centrarse en el trabajo duro y la evolución continua.

Al Barcelona le queda una última prueba en la pretemporada, cuando se enfrente al Al-Ahly el miércoles en el Trofeo Joan Gamper, antes de que el equipo pase página a los partidos de preparación y comience a prepararse para su primer partido en la Liga frente al Elche.

Flick expresó su alegría por volver a jugar ante la afición del Barcelona en el estadio Camp Nou, subrayando la importancia del apoyo de la afición al equipo, y pidiendo a sus jugadores continuar trabajando para recuperar el nivel que mostró el equipo la temporada pasada.

El técnico alemán cerró sus declaraciones asegurando que el cuerpo técnico aprovechará el último partido de la pretemporada para analizar en mayor medida el estado del equipo, aunque insistió en que la intensidad de los entrenamientos y su calidad serán el factor más importante para alcanzar la preparación requerida antes del pitido inicial oficial.