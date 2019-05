Fito Salume, molesto con sus jugadores

El mandamás del Alianza no está agradado con la actitud mostrada por sus jugadores.

Fito Salume expresó su descontento con el actuar del Alianza en la final que perdió 3-1, el pasado domingo, en los penaltis ante Águila y que dejó al equipo albo con una sequía de un año sin ganar títulos y con el futuro incierto en el plantel, en específico de su técnico Jorge Rodríguez.

“Yo no puedo aceptar que jugadores profesionales, de la casta del Alianza, me fallen un solo penalti. Eso sí no tiene excusa y fallamos tres. Qué más se puede decir. Eso fue un fallo. Pero es de seres humanos.”, explicó el empresario.

Este próximo jueves, Alianza podría dar novedades sobre su futuro inmediato y de cara al Apertura 2019, pero ya se rumora que muchos jugadores podrían no seguir dentro del cuadro albo, inclusive se habla que uno de los uruguayos no seguiría más en el equipo.

El único que tendría un puesto seguro en el equipo es Bladimir Díaz, según palabras del pope albo, ya que fue el que mejor rindió, además es campeón de goleo con 17 anotaciones, superando a Armando Polo y Jeison Quiñonez, quienes ficharon recientemente con Santa Tecla y FAS, respectivamente.