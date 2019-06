Firpo sigue sin conocer su futuro

El empresario mexicano Juan Carlos Gutiérrez no comprará al equipo.

Hasta el fin de semana pasado, Juan Carlos Gutiérrez era la única opción para comprar al Firpo. Su idea, en un principio, era comprar una categoría en Primera División, ya que se rumoró que Jocoro, Pasaquina y Audaz deseaban vender.

Gutiérrez se reunió con Modesto Torres el sábado y no llegaron a un acuerdo, debido a que la propuesta que hizo el mexicano no llenó la expectativa al presidente de Firpo. Otra de las trabas fue que la familia Méndez no quería deshacerse totalmente del equipo y quería seguir cediendo la categoría.

En un video publicado en Instagram, Juan Carlos Gutiérrez habló sobre esta situación, pero dejo las puertas abiertas en un futuro: “Solo para comunicarles que no llegamos a un acuerdo con la directiva del Club Firpo, es oficial: nos retiramos de la compra, pero dejamos las puertas abiertas, agradezco a la familia Méndez y al señor Torres”.