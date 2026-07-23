Firmado... el Chelsea cierra el fichaje de un internacional argentino

El Chelsea cerró el fichaje del jugador de la selección argentina durante el actual mercado de verano, y está cerca de anunciarlo oficialmente.

La Copa del Mundo 2026 concluyó con la victoria de España sobre Argentina, por un gol a cero, con lo que "La Roja" conquistó la segunda estrella de su historia.

Valentín Barco, que fue convocado a la lista de la selección argentina, no tuvo apenas oportunidades de participar durante el torneo.

El jugador del Estrasburgo, polivalente y capaz de jugar en el centro del campo y como lateral izquierdo, fue suplente y tuvo que esperar en el banquillo. Solo jugó 19 minutos ante Jordania (3-1) en el tercer partido de la fase de grupos.

El jugador de 21 años, que firmó una destacada temporada con el Estrasburgo (3 goles y 9 asistencias en 43 partidos), no regresará a la liga francesa.

El sitio web "Foot Mercato" señaló que el club inglés, perteneciente al grupo BlueCo, propietario del Estrasburgo, incorpora a un quinto jugador del club francés, tras las cesiones de Mike Penders, Aaron Anselmino y Djordje Datro Fofana, además del delantero Emanuel Emegha.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, confirmó a través de su cuenta en "X" que la operación ya está hecha, y añadió que el anuncio será pronto.

De hecho, el periodista italiano aclaró que todos los documentos ya han sido firmados para el traspaso de Valentín Barco al Chelsea, tras un acuerdo verbal alcanzado el pasado mayo.

De esta manera, Xabi Alonso podrá contar con otro nuevo fichaje de cara a la nueva temporada.







