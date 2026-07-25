Fin de la polémica: Rodri pone un pie en el Real Madrid

El fichaje del español Rodri, estrella del Manchester City, por el Real Madrid está más cerca que nunca, después de que el jugador haya definido su postura final, quedando pendiente únicamente el acuerdo entre ambos clubes sobre el importe de la operación para cerrar uno de los mayores traspasos del mercado veraniego.

Informes periodísticos han revelado que Rodri ya ha elegido vestir la camiseta del Real Madrid, a la espera de que concluyan las negociaciones oficiales entre la directiva del conjunto merengue y el Manchester City, que se centran actualmente en la contraprestación económica.

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Según el fiable periodista Matteo Moretto, Rodri solo espera que ambos clubes lleguen a un acuerdo sobre el coste del traspaso, tras haber cerrado todos los detalles personales de su contrato con el Real Madrid.

Moretto señaló que el centrocampista español ya ha alcanzado un acuerdo total con la directiva del conjunto blanco sobre las cláusulas del contrato, y que ya no existe ningún obstáculo por parte del jugador, quedando la decisión final en manos del Manchester City y del Real Madrid.

Rodri es uno de los objetivos más importantes del Real Madrid en la actualidad, ya que la directiva lo considera la opción idónea para reforzar el centro del campo, gracias a su gran experiencia y a su capacidad para dirigir el juego tanto en defensa como en ataque, además de su personalidad de líder, que lo ha convertido en una de las principales estrellas del fútbol mundial en los últimos años.

El importe de la operación sigue siendo el único punto que separa a ambas partes del anuncio oficial, en medio de una gran expectación de la afición del Real Madrid, que aguarda la incorporación de uno de los mejores centrocampistas del mundo a las filas del equipo.