Yan Diomande completa definitivamente su traspaso del RB Leipzig al Real Madrid, según ha confirmado el club español. La operación del extremo de 19 años ronda los 140 millones de euros. De este modo, Diomande se convierte en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid y el marfileño le arrebata el récord a Jude Bellingham.

El Real Madrid y el Leipzig llevaban ya un tiempo negociando por Diomande. Anteriormente, medios como Marca, Sky Sport y AS ya informaron de que se había alcanzado un acuerdo.

Diomande firma un contrato de siete años con el conjunto blanco. Así, el marfileño queda vinculado al club madrileño por un largo periodo.

Diomande se convierte en el sexto refuerzo del Real desde el regreso de José Mourinho. El gigante español se ha reforzado de forma notable en este periodo de fichajes.

Anteriormente también firmaron por el club madrileño Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Carlos Espí. Diomande es la última incorporación a la plantilla.

El Leipzig ejecutó el pasado verano la cláusula de rescisión de Diomande en el Leganés. De ese modo, llegó a Alemania por apenas 20 millones de euros.

En la Bundesliga, Diomande se convirtió en toda una atracción. En 36 partidos oficiales con el Leipzig, el atacante firmó 13 goles y nueve asistencias.