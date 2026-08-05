El portugués Luis Figo, exestrella del Real Madrid y del Barcelona, pidió este miércoles a Gianni Infantino que dimita de su cargo como presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Figo dijo, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X": "Hoy me uno a otros de distintas partes del mundo del fútbol para exigir la dimisión de Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA".

Lee también

Un gran giro: dirigentes de la FIFA exigen la dimisión de Infantino

El apoyo árabe y africano refuerza las esperanzas de Infantino frente a la campaña europea

Y añadió: "Infantino ha degradado el cargo que prometió engrandecer. Ha mentido, ha engañado y ha buscado sus intereses personales a costa del juego al que se supone que debe servir".

La leyenda del fútbol portugués continuó: "Ha perdido el apoyo de sus altos funcionarios, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de las personas que han dedicado su vida a este deporte e incluso, según parece, del ganador del premio de la paz de la FIFA (Donald Trump)".

Figo concluyó: "Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero aún no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debe irse. Ahora".

Infantino se enfrenta a una oposición creciente a su permanencia en el cargo, tras el fracaso de su proyecto de vender una participación del Mundial a inversores.



