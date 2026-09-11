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Giovanni Malago Getty Images

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FIGC, elección de Malagò como presidente: rechazado el recurso del abogado Miele

Rechazado el recurso contra la elección de Giovanni Malagò a la presidencia de la FIGC. La Corte Federal de Apelación ha considerado inadmisible la reclamación del abogado Renato Miele, confirmando la plena regularidad de la votación del pasado 22 de junio y denegando el acceso a los documentos sobre la candidatura.


«La Corte Federal de Apelación en Secciones Unidas ha rechazado la reclamación del abogado Renato Miele contra la desestimación del recurso presentado ante el Tribunal Federal Nacional en relación con el resultado de la resolución asamblearia del pasado 22 de junio, por la que Giovanni Malagò resultó elegido presidente federal, así como contra todos los actos presupuestos, conexos y consecuentes, incluidos las actas de la Comisión de Verificación de Poderes y la admisión de los candidatos y, además, contra el silencio-rechazo tácito de la solicitud de acceso a los documentos de la documentación relativa a la candidatura de Malagò».

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