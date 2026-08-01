Feyenoord se despide con efecto inmediato de un jugador con «problemas de comportamiento»

Feyenoord se ha despedido oficialmente de Chris-Kévin Nadje. El centrocampista continuará su carrera en el KAS Eupen belga, según ha informado el club de Róterdam a través de sus propios canales.

Nadje llegó hace dos temporadas procedente del FC Versailles por medio millón de euros. En Feyenoord nunca logró hacerse con un puesto fijo en el equipo.

En su primera temporada en De Kuip disputó un total de trece partidos, repartidos entre todas las competiciones. No marcó y tampoco dio ninguna asistencia.

La temporada pasada jugó durante unos meses como cedido en el Excelsior, donde también apenas tuvo oportunidades. El entrenador Ruben den Uil lo apartó de la convocatoria en febrero debido a su comportamiento.

Nadje regresó al Feyenoord, pero no por mucho tiempo. El club lo cedió al Monterey Bay FC de Estados Unidos. Allí jugó doce veces y marcó dos goles.

Ahora continuará su carrera en el Eupen. Aún no se conoce cuánto dinero pagará el club belga de Segunda División por los servicios de Nadje.