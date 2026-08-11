Givairo Read ya no contempla una salida del Feyenoord, según informa el periodista Joost Blaauwhof, de Voetbal International.

El defensa, de solo veinte años, mantuvo conversaciones este verano con la Roma y el Nottingham Forest. Sin embargo, ninguno de los dos clubes presentó una oferta suficiente para el Feyenoord.

Por ello, Read ha decidido jugar una temporada más en De Kuip. Según Blaauwhof, su confianza en el entrenador Giovanni van Bronckhorst es grande.

«El foco está completamente puesto en luchar por los títulos con el conjunto de Róterdam», añade además el periodista.

Read tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2029. Por eso, el director técnico Devy Rigaux tampoco tenía prisa por vender al lateral derecho.

A pesar de su juventud, Read ya ha disputado 55 partidos oficiales con el Feyenoord. En ellos, firmó cinco goles y once asistencias.

Transfermarkt estima el valor de Read en 25 millones de euros. El Feyenoord lo incorporó en 2023 procedente del FC Volendam a cambio de una compensación por formación.