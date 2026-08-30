Feyenoord habla con el delantero sobre la rescisión de contrato

Feyenoord habla con Luka Ivanusec sobre la rescisión de su contrato, que se extiende hasta mediados de 2028, según informa FR12.nl basándose en sus fuentes. El extremo no entra en los planes de futuro, por lo que ambas partes están hablando sobre poner fin a la colaboración.

Club y jugador están conversando sobre en qué condiciones pueden separar sus caminos. Todavía no hay un acuerdo definitivo. Si se alcanza un entendimiento, Ivanusec podrá buscar un nuevo club como agente libre.

La pasada temporada, Feyenoord cedió a Ivanusec al PAOK de Salónica, de Grecia. No se ejecutó la opción de compra, por lo que el centrocampista, que también puede actuar en ataque, regresó a Róterdam. Ahora se ha sabido que no entra en los planes de Giovanni van Bronckhorst.

Ivanusec no tuvo ningún papel en Feyenoord durante el arranque de la nueva temporada en la Eredivisie. El croata no estuvo ni una sola vez en el banquillo en los tres primeros partidos de liga.

Feyenoord pagó siete millones de euros en 2023 por Ivanusec, procedente del Dinamo Zagreb. Firmó por cinco temporadas y llegó a De Kuip con unas expectativas muy altas.

Ivanusec disputó 55 partidos con la camiseta del Feyenoord en sus dos primeras temporadas. Después llegó un periodo de cesión en Grecia, para volver a tener continuidad y jugar con regularidad.

Así pues, el futuro de Ivanusec está casi con total seguridad lejos de Róterdam. Aún se desconoce si el atacante de 27 años está en conversaciones con otros clubes.