En el Feyenoord ha regresado por completo la calma, concluyen en la mesa de Rondo en Ziggo Sport. Con un nuevo entrenador, director general y director técnico, de repente el panorama parece mucho más halagüeño en Rotterdam-Zuid.

El pasado domingo, el equipo de Giovanni van Bronckhorst ganó con ciertas dificultades el estreno liguero ante el Sparta Rotterdam (0-1), pero por momentos el juego fue francamente bueno. Luciano Valente y Gjivai Zechiël, en particular, dejaron una impresión positiva, según Theo Janssen y Wim Kieft.

Sin embargo, los elogios van sobre todo para Van Bronckhorst. «Cuando veo a ese hombre ahí sentado, me pongo contento», afirmó Janssen. «Transmite muchísima tranquilidad, muchísima clase. Sí, encaja perfectamente en el Feyenoord. Por favor, que siga allí unos 10 años más. Esto encaja.»

Youri Mulder, además, está impresionado con el trabajo del director técnico Dévy Rigaux hasta ahora. Con refuerzos bien dirigidos, el equipo parece por el momento bien armado, y las salidas también parecen estar siendo gestionadas con cuidado.

«Que hayan vendido a Sauer por 15 millones... ¡Eso sí que tiene mérito!», dijo Mulder. «Muy bien hecho por ese nuevo director técnico (Dévy Rigaux, n. del r.). Stuttgart... Sí, casi te hace pensar: ¿qué está haciendo el Stuttgart?»

Mulder, director técnico del Schalke 04, explica sus dudas. «Sí, no lo sé. Sauer me parece bueno, pero me da la impresión de que físicamente aún no está preparado para la Bundesliga.»

«Pero el Stuttgart siempre ha hecho fichajes muy buenos, con El Khannouss, por ejemplo», matiza. «De él tampoco pensé nunca que tuviera ese potencial en lo físico, pero lo ha hecho realmente muy bien. Tengo mucha curiosidad por ver si Sauer lo consigue.»