Feyenoord está cerca de hacerse con Nikolaus Wurmbrand. Según FR12, el club de Róterdam ya ha alcanzado un acuerdo personal con el extremo de SK Rapid Viena.

Ahora, Feyenoord aún tendrá que llegar a un acuerdo con el club austriaco. Sin embargo, previsiblemente eso tardará todavía un poco, ya que, según FR12, el director técnico Dévy Rigaux solo presentará una oferta oficial cuando se haya producido un gran traspaso de salida.

Givairo Read parece ser actualmente el principal candidato para ello. La AS Roma está dispuesta a llegar lejos por el talentoso lateral derecho, pero por ahora no cumple con el precio que pide Feyenoord por él. Según se informa, este se sitúa por encima de los 30 millones de euros.

Wurmbrand es originalmente extremo derecho, pero también puede desempeñarse en las otras posiciones del ataque. El internacional austríaco en dos ocasiones, de hecho, maneja ambas piernas por igual.

Un traspaso, pese al acuerdo personal, está lejos de ser seguro. Brentford, Anderlecht y Real Sociedad también siguen de cerca la situación, pero hasta ahora no han dado el paso definitivo.

Lo que tendrá que pagar Feyenoord para sacar a Wurmbrand aún no está claro, pero previsiblemente se trata de varios millones. El extremo tiene contrato hasta mediados de 2028 y, según Transfermarkt, su valor es de 5 millones de euros.

Feyenoord busca con insistencia refuerzos tras la marcha de Leo Sauer al VfB Stuttgart. Además, Aymen Sliti será cedido al Excelsior y no es descartable que Anis Hadj Moussa cierre también un traspaso este verano.