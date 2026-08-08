Luciano Valente es el nuevo capitán del Feyenoord. Así lo ha anunciado el club de Róterdam este sábado por la tarde.

El Feyenoord tuvo que buscar un nuevo capitán, ya que Timon Wellenreuther se ha marchado al VfL Wolfsburgo.

Van Bronckhorst ha analizado la situación con detenimiento y se ha decantado por Valente. El centrocampista de 22 años llevará el brazalete este domingo ante el Sparta.

La temporada pasada, la capitanía fue un tema muy comentado en De Kuip. El predecesor de Gio, Robin van Persie, le quitó el brazalete a Quinten Timber y después nombró a Sem Steijn como nuevo capitán.

En enero, Steijn también fue relevado de esa función. Wellenreuther acabó la temporada finalmente como capitán.

El derbi de la ciudad entre el Sparta y el Feyenoord comenzará este domingo a las 12:15. La temporada pasada, este duelo terminó 0-4.