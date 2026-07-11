Ferran Torres da luz verde y parece que va a dejar el FC Barcelona

Ferran Torres quiere dejar el Barcelona para fichar por el PSG, según el periodista Luca Bendoni, de Sky Italia. El contrato del extremo de 26 años vence el año que viene.

Todo indica que no renovará.

El Barça ya tiene un acuerdo con Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, para sustituirle.

El PSG deberá pagar un traspaso, y según Transfermarkt su valor ronda los 50 millones de euros, aunque el Barça podría obtener más.

El Barcelona lo fichó en 2022 al Manchester City por unos 55 millones de euros.

Hasta ahora ha disputado 207 partidos con el Barça, en los que ha marcado 65 goles y dado 23 asistencias.

Ahora, Torres juega el Mundial con España y, con 63 partidos internacionales, aguardará que los clubes se pongan de acuerdo tras el torneo.